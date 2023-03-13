وسط مخاوف من ازمة مالية جديدة.. الاسهم الخليجية تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الاثنين مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق لدى كابيكس دوت كوم إن الإخفاقات التي يشهدها القطاع المصرفي الأمريكي لا تزال تؤثر على أسواق الأسهم الخليجية وزادت من حالة عدم اليقين حول السياسة النقدية الأمريكية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة الخزانة الأمريكية أمس الأحد 12\3\2023 مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وقالا إن المودعين في بنك سيليكون فالي سيكون بإمكانهم الوصول إلى ودائعهم الاثنين.

ولا تزال أسواق الأسهم مضطربة على الرغم من هذه الجهود.

وتراجع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة.

وتراجعت جميع أسهم البنوك في السعودية، بما في ذلك البنك العربي الوطني الذي انخفض 5.9 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي على انخفاض 0.9 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 2.9 بالمئة.

كما انخفض مؤشر أبوظبي 1.6 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، أربعة دولارات متأثرة بانهيار بنك سيليكون فالي لكن تعافي الطلب الصيني قدم بعض الدعم.

وانخفض المؤشر القطري 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 3.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مقرض في البلاد، 3.9 بالمئة.