السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسط مخاوف من كارثة إنسانية في غزة.. أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط مساعدات جواً

منذ 6 دقائق
صرخة فلسطيني من غزة

صرخة فلسطيني من غزة

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، أول عملية إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة بينما حذرت وكالات إغاثة من كارثة إنسانية متنامية في القطاع الفلسطيني مع استمرار إسرائيل في هجومها العسكري.

وأسقطت ثلاث طائرات من طراز سي-130 أكثر من 35 ألف وجبة في منطقة تقول الأمم المتحدة إن ربع سكانها على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ونشر الفلسطينيون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر صناديق المساعدات خلال إسقاطها.

وقال البيت الأبيض إن عمليات الإنزال الجوي ستستمر مضيفا أن إسرائيل تدعم العملية.

ومع ظهور شكوك بشأن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في مصر غدا الأحد، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة في رفح، حيث يبحث الناس عن ملاذ من الهجوم العسكري.

وقالت الوزارة إن 50 شخصا آخرين أصيبوا في الغارة التي وقعت بالقرب من مستشفى في منطقة تل السلطان في رفح.

وكان أحد القتلى مسعفا في المستشفى.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سلاح الجو المصري يسقط مساعدات شمالي غزة
سلاح الجو المصري يسقط مساعدات شمالي غزة
السجون الإسرائيلية
"أسوشيد برس" تنشر شهادات مروّعة من سجون إسرائيل
صورة جوية تظهر حجم التضرر للسفينة روبيمار والتسرب منها (الفرنسية)
غرق "روبيمار" بخليج عدن واليمن يحذر من كارثة بيئية بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!