وسط مخاوف من كارثة إنسانية في غزة.. أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط مساعدات جواً

قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، أول عملية إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة بينما حذرت وكالات إغاثة من كارثة إنسانية متنامية في القطاع الفلسطيني مع استمرار إسرائيل في هجومها العسكري.

وأسقطت ثلاث طائرات من طراز سي-130 أكثر من 35 ألف وجبة في منطقة تقول الأمم المتحدة إن ربع سكانها على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ونشر الفلسطينيون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر صناديق المساعدات خلال إسقاطها.

وقال البيت الأبيض إن عمليات الإنزال الجوي ستستمر مضيفا أن إسرائيل تدعم العملية.

ومع ظهور شكوك بشأن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في مصر غدا الأحد، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة في رفح، حيث يبحث الناس عن ملاذ من الهجوم العسكري.

وقالت الوزارة إن 50 شخصا آخرين أصيبوا في الغارة التي وقعت بالقرب من مستشفى في منطقة تل السلطان في رفح.

وكان أحد القتلى مسعفا في المستشفى.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.