وسط مخاوف من مياه "فوكوشيما".. مدير "الوكالة الذرية" يزور سيول

يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع وزير خارجية كوريا الجنوبية ومسؤول كبير في مجال السلامة النووية، اليوم السبت، في محاولة لطمأنة سيول حيال خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما التي ضربتها موجات تسونامي.

ووصل رافائيل غروسي إلى كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بعد اختتام زيارة إلى اليابان، وافقت خلالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطة لتصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ محتجين كانوا في استقباله لدى وصوله إلى مطار غيمبو في سيول.

وصرح غروسي لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية اليوم، أنّ جميع الخبراء الذين شاركوا في إعداد تقرير الوكالة حول فوكوشيما اتفقوا على مع ما ورد فيه.

وقبل ذلك، قال غروسي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في اليابان، إنه يريد أيضًا أن يجتمع مع حزب المعارضة في كوريا الجنوبية الذي انتقد خطة تصريف المياه.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، إنها تتفق مع تقرير الوكالة، مضيفة أن تحليلها الخاص وجد أن تصريف المياه لن يكون له “أي تأثير كبير” على مياهها.

ورغم ذلك، أثارت الخطة غضب سكان كوريا الجنوبية ومخاوف لديهم وانتقادات من المعارضة.