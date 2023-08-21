وسط موجة حر شديدة.. فرنسا ترفع مستوى التحذير إلى "الأحمر"

رفعت فرنسا اليوم الإثنين مستوى التحذير إلى “اللون الأحمر”، وهو أعلى مستويات التحذير في البلاد، وذلك في أربع مناطق في الجنوب وسط موجة حر شديدة، مما يسمح للسلطات المحلية بإلغاء المناسبات وإغلاق المرافق العامة إذا لزم الأمر.

وقال وزير البيئة كريستوف بيشو للصحافيين إنّ المناطق التي سيستهدفها الإنذار هي رون ودروم وأرديش وأوت-لوار. ويبدأ العمل بالإنذار الساعة اعتبارًا من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

وهذه هي المرة السادسة التي ترفع فيها هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس) مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر ضمن مسعى للحكومة لحماية السكان خلال فترات المناخ القاسي وأول حالة من هذا القبيل خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إنذارًا باللون البرتقالي لنصف أراضي البلاد، قائلة إنّ درجات الحرارة ستصل إلى ما بين 35 و38 درجة مئوية في معظم المناطق المستهدفة بالإنذار. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في الجنوب الغربي وفي وادي رون.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنّ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 40 و42 درجة مئوية بعد ظهر غد الثلاثاء، في مناطق أرديش ودروم وفوكلوز وجارد الجنوبية.