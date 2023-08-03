وسط نزاع حول حقل الدرة.. وزير خارجية إيران يدعو نظيره الكويتي لزيارة طهران

أعلنت الكويت (الخميس 3-8-2023) أن وزير خارجيتها الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تلقى دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لزيارة بلاده.

تأتي هذه الدعوة وسط توتر في العلاقات عكسته تصريحات متبادلة حول حقل الدرة للغاز الطبيعي، إذ أعلنت الكويت والسعودية في ساعة مبكرة اليوم أنهما تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

وجددت الدولتان دعواتهما لإيران “للتفاوض حول ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة”، معلنين أنهما ستدخلان المفاوضات كطرف واحد وإيران كطرف آخر في المحادثات “وفقا لأحكام القانون الدولي”.

وسبق أن قالت إيران إن لها حقا في حقل الدرة ووصفت اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل بأنها “غير قانونية”.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن وزير الخارجية تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران الجديد في الكويت محمد توتونجي، وأنه سلمه دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران.

وأوضح البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية – الإيرانية”.

يذكر أن إيران كانت أعلنت، الأحد، تمسكها بـ”حقوقها” في حقل الدرة، وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل “آرش” أو الدرة للغاز، قائلا: “إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: “إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار”.

وتابع: “اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل “آرش” أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه”.