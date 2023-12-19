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وسط هجمات الحوثيين.. موزاييك تعيد توجيه شحنتين بعيدا عن البحر الأحمر

منذ 32 دقيقة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

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أعلنت شركة الأسمدة الأمريكية موزاييك اليوم الاثنين، أنها غيرت مسار شحنتين من الأسمدة، كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة، من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وسط هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم إنها هاجمت سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.

ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن في البحر الأحمر التي لها صلات بإسرائيل احتجاجا على هجومها العسكري على قطاع غزة، وحذروا من الإبحار إلى المنطقة، مما دفع إلى الشركة إلى تغيير مسار الشحنتين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

في سياق متصل ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية نفذت هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين.

وقالت “تعرضت سفينة نقل المواد الكيميائية/النفط سوان أتلانتيك لهجوم بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن… وفي الوقت نفسه تقريبا، أبلغت سفينة البضائع السائبة كلارا عن انفجار في مياه بالقرب من موقعها. وهذا الهجوم منفصل عن الهجوم على السفينة سوان أتلانتيك”.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال أي من الحادثين.

    المصدر :
  • رويترز

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