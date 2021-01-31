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وصفته بـ"الوقح".. روسيا تندد بالتدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

31 - يناير - 2021
روسيا تدين التدخل الأمريكي بشؤونها

العلم الروسي والأمريكي

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انتقدت روسيا، يوم الأحد، التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية واصفة إياه بـ“الوقح“ .

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على فيسبوك، إن ”التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال في تغريدة نشرها في وقت سابق من يوم الأحد: ”تدين الولايات المتحدة استخدام روسيا المستمر للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحافيين للأسبوع الثاني على التوالي، وتُجدّد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين من بينهم أليكسي نافالني“.

واعتقلت الشرطة الروسية أكثر من ألفي شخص، وفضت تجمعات في العاصمة الروسية موسكو وفي أنحاء مختلفة من البلاد، يوم الأحد، خرج فيها متظاهرون مؤيدون للمعارض الروسي أليكسي نافالني احتجاجا على اعتقاله، رغم برودة الجو القارسة والتهديد بالاعتقال.

وتأتي المسيرات التي خرجت في أنحاء البلاد بعد احتجاجات كبيرة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضية ضمن حملة من أجل الضغط على الكرملين للإفراج عن نافالني، أبرز المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتقل نافالني (44 عاما) في 17 يناير بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به الصيف الماضي.

ويتهم نافالني بوتين بأنه أمر بقتله، وهو ما ينفيه الكرملين.

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