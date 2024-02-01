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وصفت بـ"الصريحة للغاية".. محادثات أمريكية - إسرائيلية " بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة

منذ 7 دقائق
نتنياهو وبايدن

نتنياهو وبايدن

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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات “صريحة للغاية” مع نظراء إسرائيليين بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات المتحدث بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أربعة أشخاص قالت إنهم متورطون في العنف.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي دوري إن الجانب الأمريكي أثار حالات محددة وطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات ضد الأفراد.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لأمرا تنفيذي صادر عن بايدن.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، إن أمر بايدن ينشئ نظاما لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وأضاف “إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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