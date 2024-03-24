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وصفه بأنه عمل "دنيء" يغضب الرب.. البابا فرنسيس يندد بهجوم موسكو

منذ 20 دقيقة
البابا فرنسيس (رويترز)

البابا فرنسيس (رويترز)

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ندد البابا فرنسيس اليوم الأحد 24 آذار/مارس الجاري، بالهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو ووصفه بأنه عمل “دنيء” يغضب الرب وقال إنه يدعو للضحايا.

وأضاف بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس بعد قداس “صلواتي ودعائي لضحايا الهجوم الإرهابي الدنيء في موسكو، ندعو الرب أن ينزل عليهم السكينة ويواسي أسرهم ويصلح قلوب هؤلاء… ممن ينفذون تلك الأفعال منزوعة الإنسانية التي تغضب الرب”.

ولقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة 22 آذار/مارس الجاري، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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