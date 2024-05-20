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وصفه بالـ"السياسي المتميز".. بوتين يقدم التعازي للزعيم الإيراني خامنئي بوفاة رئيسي

منذ 3 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الاثنين في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووصفه بأنه كان صديقا وفيا لروسيا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية التعزية “تفضلوا بقبول خالص العزاء في المأساة الكبرى التي ألمّت بشعب جمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف بوتين في برقيته “كان إبراهيم رئيسي سياسيا متميزا كرس حياته كلها لخدمة وطنه”.

وقال إنه كان صديقا وفيا لروسيا و”قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

    المصدر :
  • رويترز

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