وصفه بـ"الأخ".. أردوغان يعزي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ووصف رئيسي بأنه كان “رفيقا وأخا لا يقدر بثمن”.

وكتب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي إكس “باعتباري رفيقا شهد شخصيا جهوده من أجل سلام الشعب الإيراني ومنطقتنا خلال وجوده في السلطة، أتذكر السيد رئيسي بتقدير وامتنان”.

وقال إن تركيا تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الصعب.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.