وصفوه بـ”الكاذب”..احتجاجات أمام بورصة طهران للمطالبة باستقالة رئيسها

تجمع عشرات المستثمرين،الأربعاء، أمام مقر البورصة الإيرانية في طهران، للمطالبة باستقالة رئيس البورصة ، واصفين إياه بـ”الكاذب”.

ويعد هذا التجمع الثاني خلال الأسبوع الجاري في ظل هبوط البورصة وخسائر أصحاب الأسهم.

وأغلق مؤشر عام بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع مقداره 9116 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة “فارس”.

وحققت السوق هذه المكاسب بعد أيام من التراجع، إذ تداولت اليوم أكثر من 9.7 مليار سهم في إطار 935 ألف صفقة بقيمة 85.8 تريليون ريال إيراني.

وقادت صعود المؤشر مكاسب أسهم شركات: الوطنية للنحاس و”كل كهر” و”جادرملو” للتعدين و”بارس” للبتروكيميائيات و”ايران خودرو” للسيارات.

تراجع مستمر

يذكر أن البورصة الإيرانية تشهد تراجعا مستمرا منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال سابقا إن “التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة”، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.

فيما أشارت تقارير صحفية الى أن الخلاف الحكومي حول تعيين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات تسبب في سقوط مؤشر البورصة، لكن ربيعي قال إن هذه التفسيرات “أعذار لا أساس لها”.