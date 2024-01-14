الأثنين 2 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصلت حد التجمد.. موجة طقس شتوي قارس تضرب أمريكا وتعطل حملات انتخابية

منذ 31 دقيقة
عاصفة شتوية قاسية في أمريكا

عاصفة شتوية قاسية في أمريكا

A A A
طباعة المقال

شهدت مناطق عديدة بالولايات المتحدة مستوى خطيرا من درجات الحرارة المنخفضة وصلت إلى حد التجمد منذ أمس السبت عطلت جميع أوجه الحياة تقريبا بدءا بالحملات الانتخابية وحتى الفعاليات الرياضية وحركة السفر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في نشرتها اليوم الأحد أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.

وقالت الهيئة “لتوضيح مدى قوة هواء القطب الشمالي، فإن أكثر من 95 مليون مواطن مشمولون” بالتحذيرات اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وقد تشهد ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونورث داكوتا أدنى المستويات في انخفاض الحرارة بالولايات المتحدة اليوم الأحد. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى -57 درجة مئوية.

وفي ولاية أيوا، أوقفت عاصفة ثلجية قوية الحملات الانتخابية بعدما ألغى الجمهوريون الذين يتنافسون على الترشح للرئاسة العام الجاري فعاليات كانت مقررة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكاتب الصحفي الإسرائيلي المعارض "جدعون ليفي"
غزة تحت النار
كاتب إسرائيلي: إذا لم يكن ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. ماذا نسميه إذن؟
الشيكل الإسرائيلي
غزة تحت النار
حرب غزة تستنزف الاقتصاد الإسرائيلي.. عجز الميزانية يرتفع إلى 6.6% في 2024
مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف الحرب على غزة
غزة تحت النار
المرصد الأورومتوسطي: مقتل وإصابة 100 ألف فلسطيني خلال 100 يوم من حرب غزة

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا
مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
غزة تحت النار
كل شيء كان مجنوناً.. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"