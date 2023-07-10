وصل العدد لـ15.. بولندا تلقي القبض على جاسوس روسي جديد

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الاثنين، أن بولندا اعتقلت عضوًا آخر في شبكة تجسس روسية، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار هذا التحقيق إلى 15.

وتقول بولندا، وهي مركز للإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا، إنها أصبحت هدفًا رئيسيًا للجواسيس الروس، متهمة موسكو بمحاولة زعزعة استقرارها.

وقال كامينسكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي عضوًا آخر في شبكة التجسس يعمل لحساب المخابرات الروسية”.

وأضاف “المشتبه به ظل يراقب المنشآت العسكرية والموانئ. وكان الروس يدفعون له بشكل منهجي”.

ولم ترد السفارة الروسية في وارسو على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وفي يونيو الماضي، احتجزت بولندا لاعب هوكي الجليد الروسي المحترف بتهمة التجسس.

وقالت بولندا في مارس إنها فككت شبكة تجسس روسية واحتجزت 9 أشخاص قالت إنهم كانوا يجهزون لأعمال تخريب ومراقبة طرق السكك الحديدية المؤدية إلى أوكرانيا.

بولندا تحشد قواتها شرقا

وكان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، قال إن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، وسط تزايد القلق في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاغنر في روسيا البيضاء إلى زيادة التوتر على حدودها.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر التي يرأسها يفجيني بريغوجن حرية الانتقال إلى روسيا البيضاء، وهو القرار الذي تسبب في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وكتب بلاشتشاك على تويتر يقول “أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد”.