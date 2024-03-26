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وصول آخر ناقلة خاضعة للعقوبات إلى ميناء الصين محمّلة بنفط سوكول الروسي

منذ ساعتين
سفينة روسية

سفينة روسية

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أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكبلر أن الناقلة السابعة والأخيرة التي تحمل خام سوكول من النفط الروسي والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات ستصل إلى ميناء تيانجين الصيني مساء يوم الثلاثاء لتفريغ شحنتها، ما يساعد على تقليل تراكم النفط الخام المخزن على السفن.

وأفرغت الناقلات الست الأخرى الخاضعة للعقوبات حمولتها من نفط سوكول في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع واردات الصين من النفط الروسي المنقول بحرا في مارس آذار إلى مستوى قياسي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع الناقلات بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، لكن معظم عمليات التسليم تتم ضمن فترة السماح التي منحتها واشنطن.

وأظهرت البيانات أن الناقلة السابعة سخالين أيلاند انطلقت في طريقها إلى ميناء تيانجين بشمال شرق الصين في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن طفت قبالة ساحل إقليم شاندونغ القريب لأكثر من ثلاثة أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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