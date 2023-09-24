وصول أولى قوافل المغادرين من إقليم "ناجورنو قرة باغ" إلى أرمينيا

نشر موقع (سيفيل نت) الإعلامي الأرميني (الأحد 24-9-2023) صورا ومقطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون أرمن وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناجورنو قرة باغ.

واليوم الأحد قالت قيادة الأرمن في قرة باغ، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، إن من شردهم القتال هناك سترافقهم قوات حفظ سلام روسية إلى أرمينيا.

وقالت القيادة في وقت سابق، الأحد، إن 120 ألفا من عرقية الأرمن في ناجورنو قرة باغ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

بدوره اعتبر رئيس وزراء أرمينيا أيضا أنه من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة وإن بلاده مستعدة لاستقبالهم. وتغلبت أذربيجان الأسبوع الماضي على مسلحين أرمن في قرة باغ في أحدث حلقات صراع له جذور يعود تاريخها إلى وقت سقوط الاتحاد السوفيتي.

واضطر الأرمن في قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر أيلول بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عددا وقوة خلال 24 ساعة.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع.

وقال دافيد بابايان مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد لرويترز “شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية”.

وتابع قائلا “مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم”.

وقال قادة الأرمن في قرة باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا. وقال بابايان إن توقيت تحرك السكان عبر ممر لاتشين الذي يربط الإقليم بأرمينيا لم يتضح بعد.

ويواجه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ قرة باغ.

قال باشينيان في كلمة إلى مواطنيه اليوم الأحد “يظل أرمن ناجورنو قرة باغ عرضة للتطهير العرقي… الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناجورنو قرة باغ خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع”.

وتابع قائلا “إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناجورنو قرة باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناجورنو قرة باغ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص”.

ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله “حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناجورنو قرة باغ”.

وقد يؤدي نزوح جماعي إلى تغيير توازن القوى الدقيق في منطقة جنوب القوقاز، التي يسكنها مزيج من العرقيات وتمر بها خطوط أنابيب للنفط وللغاز، وتتصارع روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران على النفوذ هناك.