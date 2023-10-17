الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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وصول أول دفعة من الأمريكيين الذين غادروا إسرائيل إلى قبرص

منذ 4 دقائق
شاطئ قبرص

شاطئ قبرص

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وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين من إسرائيل إلى قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على متن أول رحلة إجلاء بحرية تنظمها الولايات المتحدة وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واستقل نحو 159 شخصا السفينة الفاخرة “رابسودي أوف ذا سيز” التي غادرت حيفا وأبحرت إلى ميناء ليماسول في قبرص في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقال فيكتور بابادوبولوس المسؤول في الحكومة القبرصية للتلفزيون الرسمي القبرصي إن من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال الاثنتي عشر ساعة المقبلة.

وتستخدم الحكومات الأجنبية قبرص كمركز عبور لإجلاء مواطنيها منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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