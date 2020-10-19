وصول أول رحلة ركاب إماراتية إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب

أعلنت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن رحلة الاتحاد للطيران رقم “إي واي 9607” القادمة من أبوظبي، هبطت في مطار بن غوريون في ساعة مبكرة من الصباح وعلى متنها أفراد الطاقم فقط.

ومن بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، هبطت أول رحلة ركاب إماراتية اليوم الإثنين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب .

وبتنظيم من مجموعة (مامان) للخدمات اللوجستية. أقلت الطائرة متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة في رحلة إلى الإمارات تستمر ليومين.

وجاء في تغريدة للمجموعة عبر حسابها على موقع تويتر “أصبحت الاتحاد أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل. هذه ليست سوى البداية”.

وكانت كل من الإمارات وإسرائيل أعلنتا في 13 آب/أغسطس عن تطبيع العلاقات بينهما، قبل ان يتم في منتصف أيلول/سبتمبر التوقيع على الاتفاقية رسميا في البيت الأبيض بينما وقعت البحرين على اتفاق مشابه مع الدولة العبرية كذلك، بعد سنوات من التعاون الأمني والاقتصادي الذي كان قائما خلف الكواليس.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي على الاتفاقية مع الإمارات.

وقال مسؤول في وزارة النقل الإسرائيلية، إنه من المقرر أن توقع الإمارات وإسرائيل الثلاثاء اتفاقا يقضي بتسيير 28 رحلة تجارية أسبوعية بين البلدين.

وفي هذا الطار علقت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها صنعت “التاريخ”.