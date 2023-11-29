الخميس 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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وصول الرهائن الإسرائيليين والتايلانديين إلى إسرائيل

منذ 21 ثانية
طائرة تقل الأسرى الإسرائيلين المفرج عنهم من قبل حماس

طائرة تقل الأسرى الإسرائيلين المفرج عنهم من قبل حماس

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وصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في ساعات متأخرة من يوم الاربعاء.

ونجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة.

وتتولى اللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمّنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأميركية واحدة”، مشيراً إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً.

وفي وقت سابق من الأربعاء، وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجَزَتين لدى حركة حماس إلى مصر، بعد الإفراج عنهما من قطاع غزة الأربعاء، وذلك بعد اجتيازهما معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.

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