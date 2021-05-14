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وصول المبعوث الأميركي لتعزيز العمل نحو تهدئة مستدامة بين إسرائيل والفلسطينيين

14 - مايو - 2021
هادي عمرو

هادي عمرو

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وصل هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية، إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، وذلك في إطار مساعي واشنطن للتوصل لتهدئة دائمة.

وقالت السفارة الأمريكية في القدس، في تغريدة على تويتر، إن عمرو وصل إلى “تل أبيب اليوم لتعزيز العمل نحو تهدئة مستدامة، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

وشغل عمرو منصب نائب المبعوث الرئاسي الخاص للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من عام 2014 إلى 2017.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتعرض فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لضغوط مزايدة من قيادات ديمقراطية في الكونغرس لاتخاذ موقف أكثر حزما لاحتواء أعمال العنف في المنطقة.

 

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