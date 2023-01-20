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وصول اول قافلة مساعدات الى دونيتسك بشرق أوكرانيا

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يناير - 2023 1:56 مساءً
خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين

خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قافلة إنسانية مؤلفة من ثلاث شاحنات أوصلت مساعدات إلى نحو 800 شخص بالقرب من سوليدار في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا الجمعة.

وتعد الإمدادات، التي تشمل مواد غذائية ومياه وأدوات صحية وأدوية، أول قافلة تابعة للأمم المتحدة تصل إلى المنطقة التي شهدت قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن الشاحنات التي غادرت دنيبرو، تم تفريغها صباح الجمعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، دون ذكر موقع محدد.

    المصدر :
  • رويترز

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