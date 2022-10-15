وصول بايدن إلى ولاية أوريغون لدعم المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم

وصل الرئيس الأميركي “جو بايدن” إلى ولاية أوريغون يوم الجمعة لحشد الدعم للمرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم الولاية، والذي يواجه الديمقراطيون خطر خسارته في ولاية كانت آخر مرة انتُخب فيها جمهوري حاكمًا في عام 1982.

ويتنافس على المنصب ثلاث مرشحات هنّ الديموقراطية “تينا كوتيك” والجمهورية “كريستين درازان” والمستقلة القوية والديمقراطية السابقة “بيتسي جونسون”.

وكانت المرشحات الثلاث نائبات سابقات في كونغرس الولاية. ولا تستطيع الحاكمة الحالية الديمقراطية “كيت براون” الترشح لإعادة انتخابها بسبب القيود على فترات الولاية.

وكان بايدن قد فاز في الولاية بفارق 16 نقطة على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويقوم بايدن بحملة لصالح كوتيك بعدما أشارت استطلاعات للرأي جرت في الآونة الأخيرة إلى تصدر الجمهورية درازان الصدارة.

وتجري الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني على منصب الحاكم في 36 ولاية، إلى جانب مجلس النواب الأميركي بأكمله وثلث مجلس الشيوخ الأميركي.