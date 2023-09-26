وصول عشرات الأطفال ضمن نزوح جماعي من قرة باغ إلى أرمينيا

تدافع نحو 50 شخصا، معظمهم من الأطفال، بينما كانوا ينزلون من على متن شاحنة كبيرة في قرية كورنيدزور الحدودية الأرمينية الثلاثاء بعد أن قضوا يومين في الطريق ضمن نزوح جماعي للأرمن الفارين من القوات الأذرية في إقليم ناجورنو قرة باغ.

وقالت مكتار تلاكيان (54 عاما) التي سافرت مع ابنتها آنا وأحفادها الثلاثة “هطلت الأمطار طوال الليل، ولم يكن هناك مأوى. أخذ السائق بعض الأطفال إلى مقصورته لتوفير المأوى لبعضهم على الأقل”.

وأضافت تلاكيان أن زوج ابنتها لا يزال في قرة باغ بعد أن حارب في صفوف القوات الانفصالية المهزومة.

وينحدر جميع ركاب الشاحنة وسائقها، وعددهم 49، من قرية أترك على بعد نحو 170 كيلومترا في قرة باغ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن استعادت قوات باكو السيطرة عليه الأسبوع الماضي في هجوم خاطف دفع الآلاف إلى الفرار مما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة لأرمينيا.

وكان واحد على الأقل من الأطفال مصابا بمتلازمة داون وبدا أن آخرين يعانون من إعاقات.