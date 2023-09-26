الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصول عشرات الأطفال ضمن نزوح جماعي من قرة باغ إلى أرمينيا

منذ 13 دقيقة
تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

A A A
طباعة المقال

تدافع نحو 50 شخصا، معظمهم من الأطفال، بينما كانوا ينزلون من على متن شاحنة كبيرة في قرية كورنيدزور الحدودية الأرمينية الثلاثاء بعد أن قضوا يومين في الطريق ضمن نزوح جماعي للأرمن الفارين من القوات الأذرية في إقليم ناجورنو قرة باغ.

وقالت مكتار تلاكيان (54 عاما) التي سافرت مع ابنتها آنا وأحفادها الثلاثة “هطلت الأمطار طوال الليل، ولم يكن هناك مأوى. أخذ السائق بعض الأطفال إلى مقصورته لتوفير المأوى لبعضهم على الأقل”.

وأضافت تلاكيان أن زوج ابنتها لا يزال في قرة باغ بعد أن حارب في صفوف القوات الانفصالية المهزومة.

وينحدر جميع ركاب الشاحنة وسائقها، وعددهم 49، من قرية أترك على بعد نحو 170 كيلومترا في قرة باغ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن استعادت قوات باكو السيطرة عليه الأسبوع الماضي في هجوم خاطف دفع الآلاف إلى الفرار مما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة لأرمينيا.

وكان واحد على الأقل من الأطفال مصابا بمتلازمة داون وبدا أن آخرين يعانون من إعاقات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تجسس- أرشيفية
بتهمة التجسس لصالح روسيا.. مثول 5 بلغاريين أمام محكمة في لندن
الأدميرال فيكتور سوكولوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالصورة.. موسكو تنفي مقتل قائد أسطول البحر الأسود
علما أميركا والصين
أميركا تدرج 3 شركات صينية إلى قائمة كيانات تُخضع الويغور للعمل القسري

الأكثر قراءة

السفارة الأميركية في عوكر
توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية
العقيد الركن تركي المالكي
أول تعليق لوزارة الدفاع السعودية بعد جريمة الحوثي في البحرين
أدوية - تعبيرية
سوريا باتت "صيدليّة" اللبنانيّين.. ماذا عن "جودة" الأدوية؟