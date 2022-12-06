وصول ناقلة نفط إيرانية إلى فنزويلا

قالت منظمة “متحدون ضد إيران” غير الحكومية اليوم الثلاثاء إن ناقلة نفط إيرانية تحمل نحو مليوني برميل من الخام الخفيف وصلت هذا الأسبوع إلى المياه الفنزويلية.

ووسعت فنزويلا وإيران مؤخرا التعاون بينهما بشكل رئيسي من خلال عملية مقايضة توفر لشركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة النفط الخفيف لأغراض التكرير وسوائل تخفيف لإنتاج درجات من الخام قابلة للتصدير.

وتزود شركة النفط الفنزويلية إيران في المقابل بالخام الثقيل والوقود.

وقالت كلير يونجمان مديرة مكتب رئيس منظمة (متحدون ضد إيران نووية) لرويترز إن الناقلة دوري التي ترفع العلم الإيراني شوهدت في صور التقطتها الأقمار الصناعية بالقرب من ميناء خوسيه الفنزويلي أمس الاثنين. وأضافت أن الناقلة شوهدت بالقرب من عسلوية، في إقليم بوشهر الإيراني، في أكتوبر تشرين الأول.

ولم ترد شركة النفط الوطنية الفنزويلية على طلب للتعليق.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون لتتبع حركة السفن أن جهاز الإرسال في الناقلة كان مغلقا في أواخر أكتوبر تشرين الأول بعد تحميل شحنة مكثفات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، غادرت ناقلتان كبيرتان على صلة بإيران المياه الفنزويلية، تحملان الخام الفنزويلي وزيت الوقود لصالح شركة نفط إيران للتجارة الدولية المملوكة للدولة، وفقا لجداول الصادرات الداخلية لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وأظهرت الجداول ناقلة عملاقة أخرى من المزمع أن تغادر من ميناء خوسيه في ديسمبر كانون الأول وعلى متنها شحنة زيت وقود لشركة نفط إيران للتجارة الدولية.

وقدمت إيران لشركة النفط الوطنية الفنزويلية أكثر من 26 مليون برميل من الخام والمكثفات حتى الآن هذا العام، وفقا لوثائق داخلية للشركة.

وتشارك إيران أيضا في عدة مشروعات للتكرير في فنزويلا تهدف إلى مساعدة شركة النفط الوطنية الفنزويلية في إحياء عمليات إنتاج وقود المحركات. وتخضع إيران وفنزويلا لعقوبات أمريكية.