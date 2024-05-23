وصول نحو 50 من مسلمي الروهينجا إلى سومطرة بإندونيسيا

قال مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس إن نحو 50 من مسلمي الروهينجا وصلوا إلى إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا، في أحدث موجة من الوافدين الذين يلقون أحيانا استقبالا عدائيا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال يانوار فرهانديتيا مساعد الاتصالات الأول في المفوضية بإندونيسيا لرويترز إن المفوضية تنسق مع شركائها المحليين والسلطات لجمع مزيد من التفاصيل عن المجموعة المؤلفة فيما يبدو من نساء وأطفال ولتنظيم تقديم المساعدات.

ويواجه الروهينجا الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية لكن اللاجئين واجهوا عداء ورفضا متزايدين في إندونيسيا مع تزايد إحباط السكان المحليين بسبب أعداد القوارب الوافدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية عن الشرطة قولها إن المجموعة الأخيرة وصلت على متن قارب إلى منطقة لانجكات في سومطرة الشمالية أمس الأربعاء وعثر السكان عليهم قبل نقلهم إلى مركز طبي قريب لإجراء فحوصات وتقديم الطعام والماء لهم.

وفي ديسمبر كانون الأول، وصل أكثر من 140 من الروهينجا إلى ديلي سيردانج، وهي منطقة أخرى في سومطرة الشمالية. ومنذ العام الماضي، زاد عدد الوافدين من الروهينجا إلى إندونيسيا وماليزيا المجاورة، خاصة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى أبريل نيسان حين تهدأ حالة البحار.

وأظهرت بيانات للمفوضية أن أكثر من 2300 من الروهينجا وصلوا إلى إندونيسيا العام الماضي وهو عدد أكبر من إجمالي الوافدين في السنوات الأربع الماضية.