وصول 17 تايلانديا أفرجت عنهم حماس إلى بلدهم

أبلغت وزارة الخارجية التايلاندية الصحفيين أن مجموعة مكونة من 17 مواطنا تايلانديا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجزهم كرهائن في قطاع غزة وصلت إلى مطار في بانكوك اليوم الخميس.

وأطلق سراح 23 محتجزا تايلانديا وهناك تسعة لا يزالون محتجزين.

وتقول الحكومة التايلاندية إن مقاتيلي حماس قتلوا 39 تايلانديا واختطفوا 32 عاملا تايلانديا خلال هجومهم في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وقبل الحرب كان هناك حوالي 30 ألف عامل تايلاندي يعملون في قطاع الزراعة مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مجموعات العمال المهاجرين في إسرائيل.

وجرى حتى الآن إعادة تسعة آلاف تايلاندي إلى بلدهم.

وانتظر أفراد من العائلات لاستقبال أقاربهم في مطار سوفارنابومي في بانكوك اليوم الخميس.

وقالت الحكومة التايلاندية في بيان اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء سريتا تافيسين يعتقد أن تمديد وقف إطلاق النار يعد علامة جيدة ويبدي أمله في إطلاق سراح جميع الرهائن بما في ذلك الرهائن التايلانديين.

ويأتي العمال المهاجرون التايلانديون في إسرائيل بشكل رئيسي من المناطق الريفية في شمال شرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ويسعون إلى الحصول على أجور أعلى لإرسالها إلى أسرهم في بلدهم.

وقال وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا إنه أجرى محادثات مع نظرائه في عدد من دول الشرق الأوسط على اتصال بحركة حماس. وكان بارنبري قد زار القاهرة والدوحة من قبل لإجراء محادثات.

وقالت جماعة تايلاندية إسلامية أجرت محادثات مباشرة مع حماس إن جهودها كانت حاسمة في تأمين الإفراج المبكر عن الرهائن التايلانديين. وفي اليوم الأول من وقف إطلاق النار، تم إطلاق سراح عشرة رهائن تايلانديين دون قيد أو شرط.