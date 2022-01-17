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وصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية

17 - يناير - 2022
آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 2:38 مساءً
السعودية

السعودية

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، وصول ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لشغل مناصب في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وبدأت إيران والسعودية، اللتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية في 2016، محادثات مباشرة العام الماضي وعقدتا أربع جولات في العراق. ووصفت السعودية المحادثات بأنها ودية لكنها استكشافية.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى جدة لبدء عملهم في منظمة المؤتمر الإسلامي”.

وكشف البرلماني الإيراني، جليل رحيمي جهنا أبادي، السبت، أن إيران والسعودية تقتربان من استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في كل من الرياض وطهران.

وأضاف أبادي، في تغريدة عبر تويتر “أن إعادة فتح السفارات تحمل تداعيات مهمة للحد من التوترات الإقليمية وزيادة التماسك العالمي”.

دعمت المملكة العربية السعودية وإيران أطرافًا متعارضة في النزاعات الإقليمية والخلافات السياسية في سوريا ولبنان والعراق منذ سنوات، وقادت المملكة العربية السعودية تحالفًا عربيًا يشن حربًا ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن منذ عام 2015.

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