وعد من ماكرون لزيلينسكي... إليكم التفاصيل

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وفق ما أفادت به الخدمة الصحافية لقصر الإليزيه.

وقال بيان قصر الاليزيه: “في محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، دان الرئيس الفرنسي انضمام مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوروجيا إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي أجريت في هذه المناطق. وأكد الرئيس الفرنسي من جديد تصميم البلاد على العمل مع شركائها الأوروبيين بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا”.