وعكة صحية تدفع الرئيس التركي لإلغاء مشاركته في تجمعات انتخابية

ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجمعاته الانتخابية التي كان من المقرر عقدها الأربعاء والخميس لأسباب صحية وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو أيار.

وكتب أردوغان على تويتر يقول “اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائي”.

وفي وقت لاحق، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان كانديمير إن أردوغان سيشارك في احتفالية عبر خاصية الفيديو غدا الخميس بمحطة أكويو للطاقة النووية في منطقة مرسين الجنوبية.

وكتب على تويتر يقول “من المقرر أيضا تنظيم تجمع انتخابي في مرسين في وقت يتحدد مستقبلا”.

واختصر أردوغان مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة.

وتمثل الانتخابات أكبر تحد انتخابي لأردوغان صاحب أطول فترة حكم في تاريخ تركيا الحديث بعد أن أدت أزمة غلاء المعيشة إلى تآكل شعبيته. تظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان قد يخسر الانتخابات بعد عقدين في السلطة.