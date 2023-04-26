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وعكة صحيّة تقطع مقابلة الرئيس التركي على الهواء

منذ 37 دقيقة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

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قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثًا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

ألقى إردوغان البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية الثلاثاء قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار تبدو نتائجها غير محسومة.

وكان مقرراً أن ينهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7. وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلًا إنّه أصيب بوعكة.

وأوضح “أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم”.

وبدا وجه إردوغان متعبًا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

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