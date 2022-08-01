وفاة آخر رئيس لجهاز المخابرات السوفيتي

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية اليوم الواقع في 1 آب 2022 أن فاديم باكاتين السياسي الليبرالي، الذي ترأس لفترة وجيزة جهاز المخابرات السوفيتي (كيه.جي.بي) في الأشهر التي سبقت انهيار الاتحاد السوفيتي، توفي عن 84 عاما.

وكان الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف عين باكاتين على رأس الجهاز بعد أن لعب رئيسه السابق فلاديمير كريوتشكوف دورا كبيرا في محاولة انقلاب فاشلة ضد جورباتشوف في أغسطس آب 1991.

وفي لقاء صوره التلفزيون مع معارض سابق وتم بثه بعد عدة أسابيع، قال باكاتين إنه عثر بالفعل على ملف أمني حول جده الذي أُعدم في عهد جوزيف ستالين عام 1937 بعد أن وشى به أحد المخبرين.

وقال أيضا إنه يقبل من حيث المبدأ فكرة فتح سجلات جهاز المخابرات السوفيتي لتسليط الضوء على ألغاز لم يتم حلها مثل اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كنيدي عام 1963.

وأوضح باكاتين للمعارض السابق فلاديمير بوكوفسكي “أنت على حق في شيء واحد.. يجب فتح السجلات المتعلقة بألغاز يكون لكشف الحقيقة فيها أهمية كبيرة للبشرية”.

لكن لم يُتح لباكاتين، وهو أيضا وزير داخلية سابق للاتحاد السوفيتي، الوقت الكافي للوفاء بهذا التعهد، حيث انهار الاتحاد السوفيتي في غضون أشهر.