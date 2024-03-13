الخميس 3 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة أحد حراس أردوغان وإصابة 3 آخرين بحادث أثناء جولته بشرناق

منذ ساعة واحدة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام نقلا عن السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن رجل أمن من حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفي، وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال “حادث” تعرضوا له.

وأكدت السلطات أن الحادث وقع أثناء جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، لافتة إلى أن “الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا”.

وقالت السلطات إن “الصيغة بالحديث (حتى الآن) هي بطريقة غير مباشرة عن حادث سير، ما لم تتغير الرواية لاحقا”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

احتجاج في سان فرانسيسكو دعما لغزة
غزة تحت النار
إغلاق صالة بمطار سان فرانسيسكو الدولي.. بسبب احتجاج لوقف إطلاق النار في غزة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
خلال 24 ساعة.. الاحتلال يغتال 6 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان
ليبيا اجتماع القاهرة
ليبيا.. بعد اجتماع القاهرة ردود فعل محلية ودولية متناقضة

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي بعد صواريخ حزب الله الـ100.. إسرائيل فقدت قدرتها على الردع!