وفاة أحد حراس أردوغان وإصابة 3 آخرين بحادث أثناء جولته بشرناق

أفادت وسائل إعلام نقلا عن السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن رجل أمن من حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفي، وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال “حادث” تعرضوا له.

وأكدت السلطات أن الحادث وقع أثناء جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، لافتة إلى أن “الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا”.

وقالت السلطات إن “الصيغة بالحديث (حتى الآن) هي بطريقة غير مباشرة عن حادث سير، ما لم تتغير الرواية لاحقا”.