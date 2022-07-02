السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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وفاة أكبر المعتقلات الفلسطينيات سناً في سجن الدامون الإسرائيلي

منذ 58 دقيقة
أحد سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية

أحد سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية

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قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكبر المعتقلات الفلسطينيات سنا في السجون الإسرائيلية توفيت السبت بعد حوالي ستة أشهر من توقيفها.

وأضاف النادي أن سعدية فرج الله وهي من بلدة إذنا بالخليل وتبلغ من العمر 68 عاما توفيت في سجن الدامون بوسط إسرائيل “وهي أكبر المعتقلات سنا وأم لثمانية أولاد وجدة لأحفاد”.

ولم يوضح النادي أسباب وفاة المحتجزة التي اعتقلت بالقرب من الحرم الإبراهيمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأصدر مكتب المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية بيانا قال فيه “المعتقلة تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج بانتظام من قبل الجهات الطبية في مصلحة السجون. وقد أعيدت هذا الأسبوع من المستشفى إلى السجن، واحتاجت هذا الصباح إلى علاج طبي في الجناح حيث تم استدعاء مسعف من الوحدة وسيارة إسعاف وأُجريت لها عمليات إنعاش، إلا أنه قد تم تحديد وفاتها في المكان”.

وأضاف “كما هو الحال في أي حالة وفاة سجين، سيتم التحقيق في ملابسات الحادث”.

وقال نادي الأسير في بيانه “بارتقاء الشهيدة الأسيرة سعدية يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 230 شهيدا”.

وأضاف “تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 29 فلسطينية يقبعن في سجن الدامون، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة 15 عاما”.

وقال إن إسرائيل تحتجز في سجونها 4500 معتقل بينهم 32 سيدة وفتاة.

    المصدر :
  • رويترز

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