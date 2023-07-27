الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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وفاة أكثر من 20 جراء انقلاب سفينة بالقرب من عاصمة الفلبين

منذ 53 دقيقة
انقلاب سفينة بالقرب من عاصمة الفلبين

انقلاب سفينة بالقرب من عاصمة الفلبين (رويترز)

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قال مسؤولون إن قوات خفر السواحل في الفلبين تسابق الزمن لإنقاذ المزيد من الركاب الذين كانوا على متن سفينة انقلبت بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا جراء هبوب رياح عاتية اليوم الخميس، مما أسفر عن وفاة 25 شخصا على الأقل.

ولم يتضح على الفور عدد من كانوا على متن السفينة، وقال مسؤول بإدارة التعامل مع الكوارث لمحطة (دي.زد.أر.آتش) الإذاعية إنه تم إنقاذ 40 شخصا ويجرى البحث عن ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وذكر خفر السواحل أن السفينة كانت على بعد 45 مترا من البر حين عصفت بها رياح عاتية مما أثار حالة من الذعر بين جميع الركاب وتجمعوا على جانب واحد من السفينة مما أدى إلى انقلابها.

وخلال هذا الأسبوع تعرضت الفلبين، التي تضم ما يزيد عن 7600 جزيرة، للإعصار دوكسوري الذي تسبب في هبوب رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة باتجاه جزيرة لوزون الشمالية والتي تعد أكثر الجزر اكتظاظا بالسكان.

وسمحت السلطات بإبحار بعض العبارات والسفن اليوم الخميس بعد انتهاء الإعصار دوكسوري في الفلبين.

    المصدر :
  • رويترز

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