وفاة أكثر من 500 وإصابة نحو 24 ألفاً بكورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفاً.

وسجّلت معظم الإصابات في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الجمعة إن بلاده فرضت حظر تجول جزئياً على المواطنين، الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً يبدأ سريانه من منتصف ليل الجمعة في إطار إجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أردوغان أن أنقرة قررت أيضاً إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية، بهدف احتواء الانتشار، مشدداً على أن ارتداء الكمامات سيكون إلزامياً في الأماكن المزدحمة.

وفي مارس، أمرت تركيا المسنين ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم.