الأثنين 9 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
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وفاة أول مريض بريطاني بالمتحور أوميكرون

منذ 36 دقيقة
ارتفاع بإصابات كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”. حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

إلى ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم، إن متحور “أوميكرون” بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون “سكاي نيوز”، إن “كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام”.

هذا وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى “المستوى 4” من “المستوى 3″، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

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