وفاة إسرائيلي متأثرا بإصابته في عملية طعن بالضفة الغربية

لقي صاحب متجر إسرائيلي حتفه متأثرا بإصابته في عملية طعن بالضفة الغربية المحتلة قبل أسبوعين، حسبما أعلنت أسرته، الثلاثاء، مما يرفع عدد قتلى الهجمات الفلسطينية هذا العام في إسرائيل إلى 26.

وقتلت القوات الإسرائيلية في المقابل أكثر من 100 فلسطيني في الفترة نفسها، فيما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون العام الأكثر دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأت المنظمة إحصاء القتلى عام 2005.

وكان الإسرائيلي الذي توفي اليوم الثلاثاء يمتلك متجرا في مستوطنة كدوميم اليهودية. وأوضحت أسرته أنه تلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في 25 أكتوبر تشرين الأول إلا أن حالته تدهورت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل المشتبه في ارتكابه الهجوم في قرية فلسطينية مجاورة.

وتصاعدت أعمال العنف في الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها منذ أن بدأت إسرائيل حملة في مارس آذار ردا على سلسلة من الهجمات الدامية في شوارعها. وتقول الشرطة إن من بين القتلى في إسرائيل عاملين أجنبيين اثنين.