وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي في السعودية ،الخميس، عن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تويتر: ”لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا“.

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 4, 2021

وقال الأمير عبدالله بن مساعد على تويتر: ”اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

اللهم اغفر لأخي مشهور و ارحمه و أسكنه الجنة ، لم أعرف أطيب منه قلبًا و أنقى منه سريرة ، إنا لله و إنا إليه راجعون — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) February 3, 2021

من جانبه، نعى الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الراحل، قائلا على تويتر: ”انتقل لرحمة الله تعالى أخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز خال أبنائي صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز بعد رحلة مع المرض وهو عند الله الرحيم أفضل مما هو عندنا“.

وأضاف: ”رحمه الله ما أطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الأخلاق“.

لأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة نورة بنت إبراهيم الدغيثر، التي أنجبت لزوجها الذي عاش كفيفا وترك نحو 20 ولداً وبنتاً من عدة زوجات، كلا من الأمراء والأميرات يوسف ومحمد ومضاوي ولطيفة، بجانب الأمير الراحل مشهور.

وتزوج الأمير مشهور الذي انخرط في التجارة والمقاولات، من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات عبد العزيز وسعود وخالد وسارة ومحمد.

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيداً عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيداً عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.