وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو

قال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية الأربعاء، إن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو توفي.

وأضاف كياري على تويتر “فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو”، مضيفا أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء الثلاثاء.

وقال إن الوفاة “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي”.

محمد سنوسي باركيندو ولد في 20 أبريل 1959، وعين لمدة ثلاث سنوات أمينا عاما لمنظمة أوبك اعتبارًا من 1 أغسطس 2016، شغل سابقًا منصب الأمين العام بالإنابة خلال عام 2006، مثّل نيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك خلال الفترة 1993-2008 بقيادة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية خلال 2009-2010، وترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ في الأمم المتحدة منذ عام 1991.