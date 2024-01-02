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وفاة الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي تسفي زامير

منذ 24 دقيقة
الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي تسفي زامير

الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي تسفي زامير

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توفي تسفي زامير رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سابقا، الذي تجاهلت الحكومة إلى حد كبير تحذيره من أن مصر وسوريا على وشك مهاجمة إسرائيل عام 1973، عن عمر يناهز 98 عاما.

وأعلن الموساد وفاة زامير الذي ترأس الجهاز من عام 1968 إلى 1974.

وكان زامير جنرالا سابقا في الجيش، وأشرف على حملة إسرائيلية لاغتيال قيادات فلسطينية اتهمتها إسرائيل بالوقوف وراء مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن زامير “ستبقى مساهمته في أمن إسرائيل في الأذهان لسنوات كثيرة قادمة”.

وكان زامير رئيسا للموساد عندما هاجمت سوريا ومصر إسرائيل في السادس من أكتوبر\تشرين الأول 1973.

وروى فيما بعد بمرارة كيف أخبره أحد عملاء المخابرات البارزين أن القاهرة ودمشق تخططان لهجوم مفاجئ في أكتوبر\تشرين الأول 1973. وأضاف أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية تعاملت مع ذلك على أنه خدعة ونتيجة لذلك فشلت الحكومة في عمل التعبئة الكاملة مسبقا.

    المصدر :
  • رويترز

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