وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال التي لجأ إليها وتمت محاكمته فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن وزير العدل السنغالي مالك سال لشبكة محلية أن حبري “انتقل إلى رحمة الله” بينما ذكرت وسائل إعلام سنغالية أن حبري (79 عاما) توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان حبري، الذي تولى السلطة في بلاده تشاد من 1982 حتى 1990، لجأ بعد الإطاحة به، إلى السنغال حيث أفضت ضغوط دولية إلى توقيفه في 2013، ومحاكمته بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب، وإعدامات، وعبودية وخطف.

وبعد إدانته بتلك التهم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، في المحاكمة التي وُصفت بأنها “غير مسبوقة”.

وقدرت لجنة تحقيق تشادية أن 40 ألف قتيل سقطوا ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري.