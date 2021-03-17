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وفاة الرئيس التنزاني عن عمر 61 عاماً

17 - مارس - 2021
آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 11:24 مساءً
الرئيس التنزاني

الرئيس التنزاني

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توفي الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي عن عمر الـ61 عاماً. وأعلنت نائبة الرئيس التنزاني، سامية صلوحي، وفاة الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، الأربعاء.

وأتى الإعلان عن وفاة الرئيس، 61 عاما، عبر كلمة في التلفزيون الرسمي للبلاد. ولم يظهر ماغوفولي علنا منذ 27 فبراير، ما تسبب بتداول إشاعات بإصابته بمرض كوفيد-19، لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس.

وقالت صلوحي في كلمتها المتلفزة: “أعزائي التنزانيين، يحزنني أن أعلن أن اليوم الموافق 17 مارس 2021 وحوالي السادسة مساء، فقدنا زعيمنا الشجاع، الرئيس جون ماغوفولي، الذي توفي جراء مرض في القلب في مستشفى مزينا في دار السلام جيث كان يخضع للعلاج”.

وقال زعيم المعارضة في البلاد، زيتو كابوي، إنه تحدث إلى صلوحي مقدما تعازيه.

    المصدر :
  • الحرة

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