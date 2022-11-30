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وفاة الرئيس الصيني السابق "جيانج زيمين" عن 96 عاما

منذ 46 دقيقة
الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين

الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين

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أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية وفاة الرئيس السابق جيانغ تسه مين الأربعاء عن 96 عاما، بعد معاناة مع سرطان الدم وفشل في أداء عدد من أجهزة الجسم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جيانغ توفي عند الساعة 12:13 ظهرا في مسقط رأسه في شنغهاي، ونشرت الوكالة رسالة موجهة من كل من الحزب الشيوعي الحاكم والبرلمان ومجلس الوزراء والجيش للشعب الصيني تتضمن إعلان الوفاة.

وجاء في الرسالة أن “وفاة الرفيق جيانغ تسه مين تمثل فاجعة لا توصف لحزبنا وجيشنا وشعبنا من كافة العرقيات”.

ووصفت “الرفيق المحبوب جيانغ تسه مين” بأنه زعيم فريد وماركسي عظيم ورجل دولة واستراتيجي عسكري ودبلوماسي ومقاتل شيوعي أثبت كفاءة لفترة طويلة.

ووقع الاختيار على جيانغ تسه مين لرئاسة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بعد حملة تيانانمين الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية عام 1989، لكنه تمكن من إخراج البلاد من عزلتها الدبلوماسية اللاحقة، وأصلح العلاقات مع الولايات المتحدة، وأشرف على طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

    المصدر :
  • رويترز

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