وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة عن عمر ناهز الـ 91 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الرئيس ”مبارك توفي ّ“ داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى بعد محاولات من الفريق الطبي المعالج لإسعافه باءت جميعها بالفشل.

ويشهد محيط مستشفى الجلاء العسكري في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، الذي يوجد فيه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تحركات غريبة، حيث وصلت شخصيات رفيعة المستوى بسياراتهم الخاصة التي وصفت بأنها من أحدث الموديلات، وسط وجود نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك.