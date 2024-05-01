وفاة الروائي الامريكي "بول أوستر" مؤلف ثلاثية نيويورك بعد معاناة مع السرطان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الكاتبة جاكي لايدن صديقة عائلة الروائي وكاتب السيناريو الأمريكي بول أوستر إن أوستر توفي متأثرا بمضاعفات سرطان الرئة في منزله في بروكلين مساء أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 77 عاما.

واشتهر الكاتب المولود في نيوجيرزي بسلسلة من الأعمال الشهيرة ومنها ذا نيويورك تريلوجي (ثلاثية نيويورك) و”كتاب الأوهام”.

وكتبت جوائز بوكر على منصة إكس “نشعر بحزن شديد لسماع نبأ وفاة بول أوستر، الذي رشح من قبل ضمن القائمة القصيرة لجائزة بوكر، الذي أثرت أعماله على القراء وعلى الكُتاب في جميع أنحاء العالم”.

وكان كتابه “4 3 2 1” ضمن القائمة القصيرة لنيل جائزة بوكر في عام 2017.