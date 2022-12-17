وفاة الزعيم الشيوعي الفلبيني خوسيه ماريا سيسون عن 83 عاماً

قال الحزب الشيوعي الفلبيني السبت إن خوسيه ماريا سيسون مؤسس الحزب، توفي ليل الجمعة 16\12\2022 عن عمر يناهز 83 عاما بعد احتجازه لمدة أسبوعين في مستشفى بهولندا.

وسيسون هو مؤسس الحزب الشيوعي الفلبيني الذي يشن جناحه المسلح المعروف باسم جيش الشعب الجديد تمردا مسلحا ضد الحكومة الفلبينية يوصف بأنه أحد أطول حركات التمرد في العالم، وأدى الصراع بين الجانبين إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وقال الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت إن سيسون مات بهدوء في حوالي الساعة 8:40 مساء يوم الجمعة 16\12\2022، بعد احتجازه في مستشفى أوتريخت ولم يذكر سببا لاحتجازه بالمستشفى.

وكان الزعيم الشيوعي يعيش طواعية في أوروبا منذ أواخر الثمانينات بعد إطلاق سراحه من السجن في أعقاب سقوط الديكتاتور فرديناند ماركوس الذي تم انتخاب ابنه رئيسا في الانتخابات التي أجريت في مايو\أيار هذا العام.

وتم وضع سيسون على القائمة الأمريكية للإرهاب عام 2002 مما حال دون سفره.