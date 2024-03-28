الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة السناتور الأميركي السابق جو ليبرمان عن 82 عاماً

منذ 5 دقائق
السناتور الأمريكي السابق جو ليبرمان وزوجته

السناتور الأمريكي السابق جو ليبرمان وزوجته

A A A
طباعة المقال

توفي السناتور الأمريكي السابق والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي جو ليبرمان أمس الأربعاء 27\3\2024 عن عمر ناهز 82 عاما في نيويورك بعد تعرضه لمضاعفات جراء تعثره في منزله، حسبما ذكرت أسرته.

وجاء في بيان أن “زوجته الحبيبة هداسا وأفراد أسرته كانوا معه عندما توفي”.

وكان ليبرمان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2000 التي فاز بها الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي إل جور.

وفشل في محاولة الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2004 متأثرا بدعمه لحرب العراق.

وانتخب ليبرمان لعضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى في عام 1988. وخسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2006 لكنه احتفظ بمقعده بفوزه في الانتخابات العامة كمرشح مستقل.

وأيد ليبرمان السناتور الجمهوري جون مكين لمنصب الرئيس في خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2008.

لكنه أيد لاحقا هيلاري كلينتون عام 2016 وجو بايدن عام 2020 في سباق الرئاسة، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.

وتقاعد ليبرمان من مجلس الشيوخ في عام 2013 بعد أربع فترات مدة كل منها ست سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نزوح أهالي غزة
غزة تحت النار
استطلاع لمؤسسة غالوب يكشف موقف غالبية الأمريكيين من حرب غزة.. كيف كانت النتائج؟
يحيى السنوار
غزة تحت النار
جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
علم ألمانيا
أسئلة عن إسرائيل وأمنها بانتظار الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية!

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
قصف على جنوب لبنان
نجل رجل دين شيعي معروف يدعو أهل الجنوب لمنع حزب الله من استخدام قراهم