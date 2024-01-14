وفاة الشاعر الروسي ليف روبنشتاين عن 76 عاما

توفي الشاعر الروسي ليف روبنشتاين المعروف بأعماله الفنية المفاهيمية التي تمردت على أنماط الحقبة السوفيتية التقليدية الأحد.

وكتبت ابنته ماريا اليوم الأحد في مدونتها “توفي والدي ليف روبنشتاين اليوم”.

وصدمت سيارة روبنشتاين، 76 عاما، في موسكو يوم الثامن من يناير كانون الثاني، وقضى عدة أيام في غيبوبة قبل أن يتوفى متأثرا بإصابته.

وبدأ روبنشتاين مسيرته الأدبية في ستينيات القرن الماضي، وبرز كمؤسس وقائد لمدرسة موسكو المفاهيمية للفنانين والشعراء.

وفي السنوات القليلة الماضية، كان مدافعا عن المعارضة الروسية، واتخذ مواقف علنية ضد حملة الكرملين على حقوق المثليين. وانتقد أيضا تدخلات موسكو العسكرية في أوكرانيا منذ 2014.