وفاة الفنان التشكيلي "فتحي غبن" في غزة عن عمر يناهر الـ77 عاماً

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان التشكيلي، فتحي غبن، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، الذي توفي في قطاع غزة عن عمر ناهز 77 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقالت الوزارة إن “رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية، واللجوء الفلسطيني، والمخيم، وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه”.

وأضافت في بيان أن “غبن الذي كان يعاني من مشاكل حادة في الصدر والرئتين كان بحاجة للسفر إلى الخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأكسجين في غزة إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع”.

ولد غبن عام 1947 في قرية هربيا إلى الشمال من قطاع غزة قبل أن ينتقل مع أمه في العام التالي إلى غزة حيث عاش حياته في مخيم جباليا واحترف الفن مبكرا.

عمل مستشارا في وزارة الثقافة ومنحه الرئيس محمود عباس وسام الثقافة والعلوم والفنون في عام 2015 كما حاز العديد من الأوسمة والتكريمات على مدى مشواره.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف “كانت فلسطين دائما حاضرة بكل تفاصيلها في أعمال غبن الذي حمل معه حياة القرية الفلسطينية والمخيم واللجوء إلى العالم عبر ريشته البارعة”.

وأضاف أن “فتحي الذي عاش سنته الأولى بعد أن تنفس الحياة في خيمة على رمال شمال غزة في مخيم جباليا قُدّر له أن يرحل بسبب منع الاحتلال لسفره إلى مصر”.

وتابع قائلا “عاش فتحي حياته في خيمة ومات في خيمة”.

ويتعرض قطاع غزة لهجوم جوي وبري منذ السابع من أكتوبر تشرين الاول بعد هجوم مباغت شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مستوطنات ومواقع إسرائيلية في غلاف غزة.