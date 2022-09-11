وفاة الملكة إليزابيث... وتحدٍ هائل أمام ليز تراس

بعد يوم واحد من لقاء رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، بالملكة لقبول تشكيل حكومة جديدة، توفيت إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً.
عادت تراس إلى داونينغ ستريت بعدما قطعت 1600 كيلومتر ذهابا وإيابا للقاء الملكة إليزابيث الثانية في المرتفعات الإسكتلندية، حيث قبلت الدعوة لتشكيل حكومة.
وجرى اللقاء الذي استمر 30 دقيقة في قصر بالمورال بإسكتلندا بعدما قررت الملكة عدم التوجه إلى لندن بسبب مشكلات صحية.
وقالت مجلة “بوليتكو” الأميركية إن وفاة الملكة الأطول حكما لبريطانيا يعد بمثابة لحظة تغيير عميقة للبلاد – وتحدياً هائلاً لرئيسة الوزراء الجديدة بعد يومين من توليها المنصب.
كانت تراس قد جلست لتوها في مجلس العموم، الخميس، بعد أن كشفت عن خطتها التي طال انتظارها للتعامل مع فواتير الطاقة المتصاعدة في بريطانيا، وهي أكبر قضية سياسية لهذا العام.
ويعتبر إعلانها، الذي يقدر بنحو 100 مليار جنيه إسترليني لتجميد الفواتير عند مستواها الحالي، سيكون أحد أكبر التدخلات المالية على الإطلاق من قبل حكومة المملكة المتحدة في وقت السلم.