وفاة الملكة إليزابيث... وتحدٍ هائل أمام ليز تراس

بعد يوم واحد من لقاء رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، ‏بالملكة لقبول تشكيل حكومة جديدة، توفيت إليزابيث الثانية عن عمر ‏ناهز 96 عاماً‎.‎

عادت تراس إلى داونينغ ستريت بعدما قطعت 1600 كيلومتر ذهابا ‏وإيابا للقاء الملكة إليزابيث الثانية في المرتفعات الإسكتلندية، حيث ‏قبلت الدعوة لتشكيل حكومة‎.‎

وجرى اللقاء الذي استمر 30 دقيقة في قصر بالمورال بإسكتلندا ‏بعدما قررت الملكة عدم التوجه إلى لندن بسبب مشكلات صحية‎.‎

وقالت مجلة “بوليتكو” الأميركية إن وفاة الملكة الأطول حكما ‏لبريطانيا يعد بمثابة لحظة تغيير عميقة للبلاد – وتحدياً هائلاً لرئيسة ‏الوزراء الجديدة بعد يومين من توليها المنصب‎.‎

كانت تراس قد جلست لتوها في مجلس العموم، الخميس، بعد أن ‏كشفت عن خطتها التي طال انتظارها للتعامل مع فواتير الطاقة ‏المتصاعدة في بريطانيا، وهي أكبر قضية سياسية لهذا العام‎.

ويعتبر إعلانها، الذي يقدر بنحو 100 مليار جنيه إسترليني لتجميد الفواتير عند مستواها الحالي، سيكون أحد أكبر التدخلات المالية على الإطلاق من قبل حكومة المملكة المتحدة في وقت السلم.