الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة الملكة إليزابيث... وتحدٍ هائل أمام ليز تراس

منذ 18 ثانية
الملكة إليزابيث ليز ترايس

الملكة إليزابيث ليز ترايس

A A A
طباعة المقال

بعد يوم واحد من لقاء رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، ‏بالملكة لقبول تشكيل حكومة جديدة، توفيت إليزابيث الثانية عن عمر ‏ناهز 96 عاماً‎.‎

عادت تراس إلى داونينغ ستريت بعدما قطعت 1600 كيلومتر ذهابا ‏وإيابا للقاء الملكة إليزابيث الثانية في المرتفعات الإسكتلندية، حيث ‏قبلت الدعوة لتشكيل حكومة‎.‎

وجرى اللقاء الذي استمر 30 دقيقة في قصر بالمورال بإسكتلندا ‏بعدما قررت الملكة عدم التوجه إلى لندن بسبب مشكلات صحية‎.‎

وقالت مجلة “بوليتكو” الأميركية إن وفاة الملكة الأطول حكما ‏لبريطانيا يعد بمثابة لحظة تغيير عميقة للبلاد – وتحدياً هائلاً لرئيسة ‏الوزراء الجديدة بعد يومين من توليها المنصب‎.‎

كانت تراس قد جلست لتوها في مجلس العموم، الخميس، بعد أن ‏كشفت عن خطتها التي طال انتظارها للتعامل مع فواتير الطاقة ‏المتصاعدة في بريطانيا، وهي أكبر قضية سياسية لهذا العام‎.

ويعتبر إعلانها، الذي يقدر بنحو 100 مليار جنيه إسترليني لتجميد الفواتير عند مستواها الحالي، سيكون أحد أكبر التدخلات المالية على الإطلاق من قبل حكومة المملكة المتحدة في وقت السلم.

 

    المزيد من أخبار العالم

    علم أستراليا
    تنصيب تشارلز الثالث ملكاً
    أستراليا تعلن 22 سبتمبر يوما للحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث
    فولودومير زيلينسكي
    وحش الشتاء.. زيلينسكي يحذر من مخططات روسيا لكسر مقاومة أوكرانيا
    رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    موقف سلبي.. رئيس الوزراء الأوكراني يندد بتأخيرات صندوق النقد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كاميلا باركر والأمير تشارلز
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب
    إيف جوبز
    بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز
    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل